Dopytywany o to, jaką Polska 2050 ma receptę na wysokie ceny węgla, jej lider wylicza: - 1. Natychmiast państwo powinno się zorientować, że działa w nim mafia węglowa, z kopalni wyjeżdża po 1 000 złotych, a w detalu jest po 3 000 złotych. – 2. Natychmiast uruchomić pieniądze z KPO i zacząć prowadzić szeroki program wymiany źródeł ciepła w polskich domach – mówi Hołownia. Jego zdaniem za kilkadziesiąt miliardów złotych można wymienić wszystkie kopciuchy w Polsce.

Mafia węglowa

3. Państwo powinno tak zbudować system, by ludzi było stać na wkład własny – dodaje. Gość Radia ZET uważa, że trzeba natychmiast rzucić wszystkie siły i środki, by pomóc ludziom tu i teraz, „więc być może dopłaty”, trzeba zlikwidować mafię węglową, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której ludzi będzie stać na zakup węgla, trzeba wymienić źródła ciepła. Polityk uważa, że dziś rząd „inkasuje ponad 40 mld złotych więcej od Polaków z powodu inflacji”.

Ceny paliw

Pytanie do Obajtka: dlaczego Orlen znów ma rekordowy zysk, a ceny na stacjach są, jakie są? Coś się tu nie zgadza – odpowiada Szymon Hołownia, pytany o ceny paliw. Gość Radia ZET apeluje do prezesa Orlenu, by „natychmiast w porozumieniu z premierem zrezygnował z części dochodów, które czerpie dziś z drożyzny i drenuje kieszenie Polaków”. – Żeby doprowadził do tego, by ceny benzyny były o duże kilkadziesiąt groszy, jeśli nie 1,5 złotego niższe – mówi.

"Renew Europe nie poprze wniosku o odwołanie szefowej KE"

Wczoraj Michał Kobosko odbył rozmowę z szefostwem ALDE i Renew Europe. Powiedział jasno i wyraźnie, że to osłabianie integracji europejskiej, osłabianie pozycji UE i powinni się z wniosku wycofać – tak z kolei Szymon Hołownia komentuje wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen i zapewnia: - Renew Europe nie poprze tego wniosku.