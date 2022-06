Maria Skłodowska-Curie udowodniła swoim życiem, że ograniczenia nie istnieją. Pokazała, że kobiety mogą być liderkami w najtrudniejszych dziedzinach nauki. Mogą wskazywać kierunki, którymi przez dekady podążać będzie świat. Stała się symbolem kobiecej siły i zwiastunem wielkiej zmiany. Chcę uhonorować dziedzictwo naszej noblistki. To właśnie dlatego zdecydowałam się kupić dom pod Paryżem, w którym pracowała i który tyle dla niej znaczył. Dom Marii Skłodowskiej-Curie to własność całej ludzkości. Chciałabym, żeby to miejsce znów tętniło życiem, służąc europejskiej nauce i kulturze - napisała Kulczyk, informując o zakupie nieruchomości.

Reklama

Stworzymy w nim Dom Siostrzeństwa. Naturalne miejsce spotkań kobiet, które swoją działalnością, tak jak Maria, przekraczają wszelkie znane nam bariery. Zaczynamy wielki remont domu, żeby przywrócić mu świetność. Trzymajcie kciuki! - dodała. .

Polski rząd

Budynek miał kupić polski rząd. W maju 2021 roku premier Morawiecki informowal, że zlecił działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem. Informacja PAP o tym, że dom został wystawiony na sprzedaż, wzbudziła wtedy duże zainteresowanie wśród polityków i dyplomatów.

MSZ jest w kontakcie z ambasadą RP we Francji w tej sprawie. To miejsce to część polskiej historii – pisał premier Morawiecki.

Reklama

Dom Piotra i Marii Curie-Skłodowskiej

Dom Piotra i Marii Curie-Skłodowskiej w Saint-Remy-les-Chevreuse o powierzchni 120 m2 w podparyskim departamencie Yvelines, został wystawiony na sprzedaż za 790 tys. euro. Nieruchomość wymaga remontu, którego koszt szacowany jest na 200 tys. euro.

W latach 1904–1906 małżeństwo Curie regularnie odwiedzało ten dom wraz z rodziną, aby odpocząć z dala od zgiełku stolicy. W domu zachowały się stare gobeliny i terakota epoki Curie - podkreślają agenci nieruchomości.

"Należy przerobić piwnicę, strych, dach i izolację" – powiedział francuskiemu dziennikowi "Le Parisien" dyrektor agencji Stephane Plaza w Saint-Remy Daniel Cazou-Mingot. Dom ma wiele zalet: duży ogród o powierzchni 900 m2 czy bliskość oddalonej o 600 m stacji kolejki RER.

Reklama

Maria Skłodowska-Curie w 1903 r. wraz z mężem Piotrem Curie oraz Henrim Becquerelem otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości.

Po raz drugi została nagrodzona w 1911 Noblem z chemii za odkrycie pierwiastków polon i rad.

Piotr Curie zginął w wypadku samochodowym w kwietniu 1906 r. W maju tego samego roku 38-letnia wówczas Maria dostała katedrę fizyki na Sorbonie po mężu i została pierwszą kobietą – profesorem tej uczelni. Pierwszy wykład poprowadziła 5 listopada 1906.