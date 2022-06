"Kto na tej sali wie, że Polska jest dzisiaj największym producentem elektrycznych autobusów. Kto o tym wie? To jest krok w stronę technologii, to jest nasza przyszłość" – powiedział we wtorek podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Timmermans zaapelował o poparcie dla przepisów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu. Głosowania w tej sprawie mają odbyć się w środę. Reklama Europa "najlepszym na świecie producentem samochodów" Muszę się przyznać do tego, że kocham samochody, naprawiam i prowadzę renowacje aut od kiedy pamiętam. (…) Niestety, ta miłość musi się zmienić. Muszę przestać myśleć o samochodach spalinowych, a zacząć o elektrycznych – powiedział wiceszef KE. Timmermans: Świat patrzy na Polskę z podziwem Zobacz również Dodał, że dlatego potrzebne są unijne regulacje, aby firmy w UE produkowały pojazdy elektryczne. Reklama Powiedzmy Europejczykom, że mogą jeździć tanimi, elektrycznymi samochodami produkowanymi w Europie. Nie tylko z Azji – zaznaczył Timmermans. Dodał, że Europa jest najlepszym na świecie producentem samochodów. Jeśli nasz przemysł pójdzie w tym kierunku, to będzie dyktował warunki – wskazał wiceszef KE. Pakiet "Gotowi na 55" W środę europarlament przyjmie swoje stanowisko w sprawie ośmiu propozycji, które mają pomóc UE w zrealizowaniu jej ambicji klimatycznych. Środki są częścią unijnego pakietu "Gotowi na 55" i mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zależność energetyczną, jednocześnie wspierając firmy i ludzi w przejściu do zrównoważonej gospodarki. Wśród nich znajdują się: aktualizacja unijnego systemu handlu emisjami, wprowadzenie podatku węglowego na importowane towary, standardy emisji z samochodów osobowych i dostawczych, nowe cele dla sektora użytkowania gruntów i leśnictwa, zmiany krajowych celów redukcji emisji i założenie funduszu dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i transportowym.