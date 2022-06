Według RMF24, doszło do ataku na ochroniarza przed bramą wjazdową do PKN Orlen w Płocku. Zdarzenie miało miejsce we wtorek przed godziną 5. Napastnik miał podjechać samochodem, wysiąść z niego, podejść do ochroniarza i ugodzić go nożem.

"Gdy całą sytuację zauważyli inni ochroniarze, natychmiast ruszyli w stronę mężczyzny. Po chwili go obezwładnili. Na miejsce od razu została wezwana policja. Mundurowi zatrzymali 42-latka" - podało RMF24. Według tych informacji, w samochodzie napastnika znaleziono broń i dwa granaty.

PKN Orlen: Doszło do incydentu

"Potwierdzamy, że dzisiaj w godzinach porannych doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został pracownik Orlen Ochrony. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pomocy, służby koncernu zadziałały zgodnie z procedurami" - przekazało we wtorek PAP biuro prasowe PKN Orlen. Jak zaznaczono, do zdarzenia doszło poza terenem zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku.

Koncern podkreślił, iż "obecnie odpowiednie organy ścigania prowadzą działania wyjaśniające". "PKN Orlen jest w kontakcie z rodziną poszkodowanego pracownika Orlen Ochrony" - zaznaczono w komunikacie.

Policja o nie udziela na razie informacji w sprawie zdarzenia.