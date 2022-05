Portal zauważa, że Polska pod względem potencjału militarnego może równać się z Francją, Niemcami, Włochami i Hiszpanią.

“Polska to jedyny kraj na wschodzie Europy z siłami porównywalnymi do swoich zachodnich sojuszników” - ocenia El Confidencial, wskazując, że nasz kraj dysponuje 114 tys. żołnierzy i 800 czołgami.

Portal twierdzi, że planowane wyposażenie polskich sił zbrojnych to nowoczesne amerykańskie czołgi Abrams i myśliwce F-35, które mają zastąpić przestarzałe poradzieckie czołgi T-72 i samoloty MiG-29.

Polskie wydatki na wojsko

El Confidencial odnotowuje, że polskie wydatki na wojsko należą do jednych z największych w Europie i od dawna już przekraczają 2 proc. PKB, podczas gdy czołowe kraje UE dopiero zamierzają dojść do tego poziomu w najbliższych latach.

Hiszpański portal zauważa, że choć na terenie UE jest ponad 1 mln żołnierzy, to państwa unijne dotychczas ograniczają swoje działania jedynie do aktywności w ramach NATO. Wskazuje też, iż Polska ma większe zaufanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego niż do unijnych struktur zbrojnych, które są dopiero mozolnie projektowane.

W ocenie El Confidencial jedną z trudności w powstaniu armii UE może być fakt, że wśród 25 największych na świecie spółek zbrojeniowych zalewie cztery firmy pochodzą z krajów Unii Europejskiej.

Marcin Zatyka