Planujemy przedłużenie rozwiązań dotyczących tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżenia akcyzy - to już się stało do końca lipca, ale też później, po lipcu - również przedłużenia działań, dotyczących obniżenia VAT-u i również obniżenia akcyzy na te obszary, które były do tej pory, być może z jakimiś drobnymi korektami, ale generalnie kierunkowo decyzja jest taka, aby ten obniżony VAT pozostał po to, aby właśnie zamortyzować rosnące ceny na rynku - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

"Najbliższe miesiące będą trudne"

Ale trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten najbliższy czas, te najbliższe miesiące będą trudne globalnie i będziemy borykać się z dużymi trudnościami i na nie starać się odpowiadać – dodał.

W połowie maja premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że jest "wysoce prawdopodobne", że rząd przedłuży albo całą tarczę, albo większość jej istotnych elementów.

Rozwiązania wprowadzone w ramach dwóch tarcz antyinflacyjnych obowiązują do 31 lipca br.