Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG w przyszłym tygodniu zapowiada najnowszy raport analityków e-petrol. Oto kwoty, które powitają kierowców na stacjach od poniedziałku...

– Benzyna na stacjach drożeje nieprzerwanie od sześciu tygodni i regularnie poprawia historyczne rekordy cenowe – powiedział Jakub Bogucki, analityk e-petrol.pl. – Pod koniec maja nie widać końca podwyżek cen benzyny Pb95 na stacjach. W ciągu ostatniego tygodnia paliwo to podrożało o kolejne 10 groszy i aktualnie po raz pierwszy od października 2021 roku jest ponownie droższe od oleju napędowego – zauważył.

Oto dlaczego benzyna ciągle drożeje

Sytuację eksperci tłumaczą, tym że rafinerie nie nadążają z produkcją za rosnącym globalnie popytem i ceny paliw na światowych giełdach oderwały się od notowań ropy naftowej. Benzyna i olej napędowy drożeją dużo szybciej niż sam surowiec i coraz mocniej odczuwają to kierowcy przy dystrybutorach.

Benzyna 95 najdroższa w historii, a będzie kolejny rekord cenowy

– W ostatnich tygodniach każda kolejna wizyta na stacji paliw wywołuje szybsze bicie serca u posiadaczy samochodów z silnikiem benzynowym – zauważa Bogucki.

Benzyna 95 w tym tygodniu zdrożała o 10 groszy do poziomu 7,33 zł/litr. Olej napędowy dla odmiany staniał o 16 groszy do 7,09 zł/litr. Niewielka zmiana spadkowa (5 groszy) dotyczy także gazu LPG – to paliwo było sprzedawane w cenie 3,62 zł/litr.

– Tak droga benzyna nie była jeszcze nigdy w historii, a wszystko wskazuje na to, że ten rekord zostanie pobity już na początku czerwca – zapowiedział.

Po ile benzyna, diesel i gaz LPG od poniedziałku? Paliwa zdrożeją

– Kierunek zmian w cennikach producentów paliw nie pozostawia złudzeń – w najbliższych dniach wizyta na stacji paliw mocniej nadszarpnie finanse kierowców. Prognozy nie są już optymistyczne, dla wszystkich paliw silnikowych spodziewamy się ruchu w górę – zapowiedział Bogucki.

To oznacza, że od poniedziałku 30 maja najpopularniejszą benzynę 95 powinniśmy tankować średnio po 7,46-7,59 zł za litr.

Olej napędowy to zakres przedział ceny 7,13-7,25 zł za litr

W przypadku gazu LPG ceny ulokują się na poziomie 3,57-3,68 zł za litr.

Ceny paliw obowiązujące od poniedziałku 30 maja 2022 roku, nowe zestawienie

Paliwo Cena za litr Benzyna Pb95 7,46-7,59 zł/l Diesel 7,13-7,25 zł/l Gaz LPG 3,57-3,68 zł/l

Hurtowe ceny paliw górę, ile zarabiają rafinerie?

Krajowi producenci paliw w ostatnich dniach mocno podnieśli ceny i pierwszy raz w historii hurtowe notowania 95-oktanowej benzyny przekroczyły poziom 7000 zł za 1000 litrów paliwa.

- Aktualnie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 w oficjalnych cennikach jest średnio wyceniany na 7076,80 zł i jest o 250 zł droższy niż w ubiegły piątek. Na przestrzeni mijającego tygodnia podrożał też olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 182,20 zł i wynosi dzisiaj 6696,80 zł/metr sześcienny - wyliczyli eksperci e-petrol.pl