Kupimy kolejnych sześć baterii systemu Patriot (jedna bateria to osiem wyrzutni) do zwalczania pocisków potencjalnego przeciwnika. Zostaną one dostarczone do końca 2028 r

Wczoraj minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że wysłał stronie amerykańskiej zapytanie ofertowe w tej sprawie. To druga faza programu "Wisła". Szacunkowa wartość tego zamówienia to 30–40 mld zł. W produkcję ma być zaangażowany również polski przemysł – chodzi o spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Reklama Wraz z programem "Narew", który ma odpowiadać za obronę przeciwlotniczą, "Wisła" będzie bronić polskiego nieba w średnim i krótkim zasięgu. Całość ma być gotowa do ok. 2035 r. i będzie kosztować ok. 120 mld zł. CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU "DZIENNIK GAZETA PRAWNA">>> Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję