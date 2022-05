Na lotnisku w Warszawie doszło do niegroźnego zdarzenia. Podczas kołowania boeinga 737 PLL LOT i prywatnej cessny 525 doszło do kontaktu tych dwóch samolotów - przekazała we wtorek PAP rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont.

Reklama

Jak dodała, służby Lotniska Chopina "natychmiast zabezpieczyły miejsce zdarzenia".

Samoloty zostały odkołowane na stanowiska postojowe.

"Ruch na lotnisku nie został wyłączony"

Reklama

Ruch na lotnisku nie został wyłączony, a zdrowiu i życiu pasażerów nie zagrażało niebezpieczeństwo - zapewniła Dermont.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku na lotnisku odprawiono ponad 2 mln 968 tys. pasażerów, to o 28 proc. więcej niż w 2021 r.

W ub. roku port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

autorka: Aneta Oksiuta