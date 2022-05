Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu do spółki Gasgrid (Finlandia) z powodu braku płatności w rublach. Na koniec dnia roboczego 20 maja Gazprom Export nie otrzymał zapłaty za dostawy gazu w kwietniu zgodnie z dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 31 marca 2022 r. - napisał rosyjski koncern w komunikacie.

Finlandia jest kolejnym krajem, który został odcięty przez Gazprom od dostaw rosyjskiego gazu. Pod koniec kwietnia Moskwa wstrzymała dostawy błękitnego paliwa do Polski i Bułgarii, które także nie chciały dostosować się do dekretu Putina i nie zgodziły się na płatność za gaz w rublach poprzez Gazprombank.

Akcesja do NATO

Finlandia wraz ze Szwecją złożyły w środę wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oba nordyckie kraje przekazały, że bodźcem do podjęcia decyzji o wstąpieniu do NATO była inwazja Rosji na Ukrainę, która wywołała największy od dekad wstrząs dla europejskiego bezpieczeństwa. Fiński prezydent Sauli Niinisto powiedział, że decyzja ta została podjęta przy ogromnym poparciu parlamentarzystów i obywateli.

W Finlandii niemal 100 proc. zużywanego gazu pochodziło z Rosji (w tym surowiec dostarczany przez Estonię), jednak gaz stanowi tylko ok. 5 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię w kraju. Jedynie ok. 30 tys. gospodarstw domowych korzysta z gazu, ale duża część z nich nie zużywa go do celów grzewczych. Gaz ziemny ma znaczenie przede wszystkim dla różnych procesów przemysłowych w kraju, w tym przemysłu drzewnego, stalowego czy branży spożywczej.

Spółki energetyczne mogą zamienić także gaz na inne dostępne na rynku paliwa lub już to zrobiły.

W ostatnim czasie rząd Finlandii zdecydował o znaczącym zwiększeniu krajowej produkcji biogazu oraz wykorzystania go w transporcie ciężkim. W kwietniu władze rozpoczęły też z Estonią współpracę dotyczącą realizacji dostaw gazu ziemnego drogą morską. W tym celu Finlandia wyczarterowała statek magazynujący i regazyfikujący od amerykańskiej firmy Excelerate Energy.

