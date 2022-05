Polska gospodarka udowodniła w ciągu tych dwóch lat swoją siłę, skutecznie uodporniając się na wstrząs wywołany pandemią. Teraz jest gotowa, by stać się ważnym punktem nowej architektury gospodarczej świata.

Pierwszy wniosek z pandemii – bezpieczny rozwój możliwy jest tylko dzięki kooperacji rynku i państwa. Gdyby nie błyskawiczne działania osłonowe w Polsce, nie udałoby się uratować setek tysięcy przedsiębiorstw i ponad 6 mln miejsc pracy. Dzisiaj efekty tych działań widać gołym okiem. Bezrobocie w Polsce spadło do poziomu 3 proc., co na tle innych państw UE jest prawdziwym fenomenem.

Polska od wielu lat udowadnia swoje gospodarcze ambicje. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że między 1990 a 2020 r. polskie PKB wzrosło o prawie 860 proc. I był to drugi najlepszy wynik wśród 25 najsilniejszych gospodarek. W tej kategorii wyprzedziły nas tylko Chiny. Jednocześnie wzrost gospodarczy w Polsce jest coraz bardziej zrównoważony. Według ostatnich badań w latach 2004–2018 malały różnice dochodowe, a w 2018 r. indeks Giniego dla Polski był niższy niż dla innych państw europejskich, jak choćby Niemiec czy Francji. Co jednak najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia – unijna piętnastka nie odnotowuje tak dużych wzrostów gospodarczych jak nowe państwa członkowskie. Polskie PKB per capita w cenach rynkowych z 2019 r. w stosunku do 2004 r. wzrosło o 79 proc., podczas gdy dla Niemiec było to 22 proc., a dla Francji – 11 proc. Polska jest więc już gospodarką rozwiniętą, ale z ciągłym apetytem i możliwościami do rozwoju w szybkim tempie.