Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot do wygrania było 440 mln zł, ale nikt nie trafił. Dlatego kwota urosła do 500 mln zł i takie pieniądze będzie można zgarnąć już podczas piątkowego losowania tej gry.

Jeśli komuś się poszczęści, to zostanie rekordzistą jeśli chodzi o wygrane w Eurojackpot.

Eurojackpot - najwyższe wygrane w Polsce

Do tej pory w losowaniu Eurojackpota najwyższa wygrana w Polsce padła w powiecie bieruńsko-lędzińskim: 206 550 000,00 zł. A 193 396 500,00 zł zgarnął gracz z pow, piotrowskiego, Na trzecim miejscu jest gracz z powiatu pruszkowskiego, który zgarnął 96 805 666,90 zł.

Ile kosztuje jeden zakład?

Jeden zakład w Eurojackpot kosztuje aktualnie 12,50 zł

Co to jest Eurojackpot i jak to działa?

Eurojackpot to gra loteryjna rozgrywana w dziewięciu krajach europejskich. Jest to jedna z największych na świecie gier z jackpotem. Eurojackpot został uruchomiony w lutym 2012 roku. Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00. Pierwsze losowanie odbyło się 24 lutego 2012 r., a jackpot wyniósł 17 milionów euro (14 milionów funtów). Gra została stworzona przez konsorcjum kierowane przez holenderską firmę Novamedia, która jest również właścicielem praw do gry. Losowania Eurojackpot odbywają się w Helsinkach w Finlandii przy użyciu dwóch różnych maszyn: po jednej dla każdego poziomu nagrody głównej. Najwyższe poziomy nagród są wygrywane poprzez dopasowanie pięciu głównych liczb i dwóch dodatkowych liczb (tzw. „Eurojackpots”).