jest zainteresowany wypracowaniem wspólnego frontu, aby wzmocnić pozycję w rozmowach z Pfizerem.. Mamy już 25 mln szczepionek w magazynach. A do I kw. 2023 r. mielibyśmy dostać kolejnych 67 mln. Nawet przy założeniu, że dojdzie do kolejnej fali COVID-19 jesienią, nie mamy szans na ich zużycie. Do tej pory wykorzystaliśmy ok. 55 mln dawek na wszystkie tury szczepień – również te przypominające.