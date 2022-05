W programie telewizji RTL w poniedziałek wieczorem szef rządu Niemiec powiedział: Jak dotąd, niestety, nie ma żadnych oznak, że wzrosła świadomość, że należy to jak najszybciej zakończyć. Scholz stwierdził wręcz, że musimy się obawiać, że dojdzie do eskalacji wojny. Podkreślił jednak, że nie może to paraliżować podejmowania rozsądnych, bardzo świadomych, a także bardzo odważnych decyzji.

Scholz: Dalej będziemy dostarczać broń na Ukrainę

Kanclerz podkreślił, że Niemcy będą nadal dostarczać broń na Ukrainę. Oczekuje, że obiecane działa przeciwlotnicze Bundeswehry Gepard zostaną dostarczone "stosunkowo szybko". Zaznaczył jednak, że amunicja do nich jest nadal poszukiwana za granicą.