Kontynuacja wojny z Rosją w najbliższych miesiącach doprowadzi do sytuacji, w której całkowite straty infrastrukturalne i gospodarcze w Ukrainie mogą przekroczyć bilion dolarów. Rosyjska inwazja doprowadziła do zniszczenia do 30 proc. ukraińskiej infrastruktury wartej 100 mld dol. Część zniszczeń dotyczy również telekomunikacji, ponieważ jest ona celem ataków.

Ministerstwo transformacji cyfrowej blisko współpracuje z operatorami i dostawcami, aby przywrócić zniszczone przez okupanta sieci. Obecnie trudno jest uzyskać dostęp do informacji o pełnej skali zniszczeń, ponieważ część wsi i miast jest okupowana przez rosyjską armię. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu Ukrainy. Robimy jednak wszystko co w naszej mocy, aby przywrócić dostęp do internetu wszelkimi możliwymi sposobami. Muszę powiedzieć, że specjaliści od telekomunikacji w Ukrainie to prawdziwi bohaterowie. I jestem wszystkim za to wdzięczny.