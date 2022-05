Gość Radia ZET podkreśla, że jeśli wojna w Ukrainie nie wygaśnie – a wygląda na to, że chyba nie szybko – to będzie w pewnym sensie kryzys zbożowy..

Ceny na rynkach światowych wrosną i to będzie kolejny impuls inflacyjny – ocenia wicepremier. Dopytywany o to, do jakiego poziomu inflacja może podskoczyć, jej gość odpowiada, że nie można tego przewidzieć. - Widzę zagrożenia kolejnego wzrostu cen, jeśli sytuacja się nie uspokoi – mówi Henryk Kowalczyk.