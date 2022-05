Informatorzy DPG przekonują również, że broń, która w najbliższym czasie dotrze nad Dniepr, posłuży do przeprowadzenia kontrofensywy w rejonie Chersonia i Melitopola. Celem maksimum jest odbicie tych miast i uniemożliwienie Rosji utrzymywania korytarza lądowego z okupowanego Donbasu na anektowany Krym. O planach powrotu do miast na południu mówił oficjalnie doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. – Chersoń zostanie całkowicie wyzwolony i będzie to kosztowało życie wielu rosyjskich żołnierzy – zapowiedział kilka dni temu. W tym mieście Rosjanie chcą w najbliższym czasie ogłosić powołanie kolejnej republiki separatystycznej. Plan przeprowadzenia ustawionego referendum jest trudny do zrealizowania z powodu zbyt małej skali kolaboracji z okupantem miejscowej ludności.