Skonstruowaliśmy dwie miary: obiektywną oraz subiektywną. Pierwsza była quasi-eksperymentalna - seria pytań dotyczących hipotetycznych sytuacji, w jakich może się znaleźć firma, jej finansów, skłonności do podejmowania inwestycji wspólnie z innymi podmiotami i postępowania z nieuczciwym kontrahentem, dając możliwość wyboru bardziej lub mniej zachowawczych opcji. Deklarowane zachowania klasyfikowaliśmy jako przejawy skłonności lub awersji do ryzyka. W drugiej części badania pytaliśmy przedsiębiorców wprost o to, jak sami oceniają swoją skłonność do podejmowania brawurowych działań i co w swojej działalności postrzegają jako źródło ryzyka.