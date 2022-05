Sikorski uważa, że politycy PiS są mocno nieskuteczni na forum europarlamentu i zastanawia się nad przyczynami takiego stanu rzeczy.

Jego zdaniem, "ta ekipa nie potrafi konstruować argumentów". Ale nie tylko.

I dodał:

"Względnie: nie wolno wam krytykować PiS za łamanie własnej konstytucji bo Polacy przyjęli miliony uchodźców. A Belg myśli: a co ma piernik do wiatraka? Czy Polacy nie powinni skupić się na uzyskaniu największych możliwych pieniędzy na wsparcie uchodźców?" - dorzucił europoseł PO.

A na koniec Sikorski podsumował dosadnie:

"Więc niestety to, co wywołuje gorące oklaski na spotkaniu koła PiS, tu tworzy wrażenie grupy zakompleksionych, roszczeniowych, obraźliwych nacjonalistów. A od agresywnych bachorów raczej się stroni a nie zaprasza do grup decyzyjnych" - napisał, mając jeszcze radę dla ministra Czarnka.

"Sugeruję więc Panu ministrowi @CzarnekP, że zamiast propagowania ksiąg religijnych, w czym specjalizują się inne instytucje, polska szkoła powinna zacząć uczyć młodzież logicznego myślenia, konstruowania przekonujących argumentów i cywilizowanego debatowania. Inszallah" - zakończył swoje wywody Sikorski.