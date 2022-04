Müller został zapytany w Polsat News o to, kiedy będzie nowy minister finansów. - Mogę powiedzieć tylko, że to są już finalne ustalenia i to będzie niebawem - powiedział. Dopytywany, co to znaczy "niebawem", odparł: - Czyli w najbliższych dniach.

W związku z błędami w podatkowym Polskim Ładzie, z funkcji ministra finansów w lutym br. zrezygnował Tadeusz Kościński. Później z ministerstwa odwołany został też wiceminister Jan Sarnowski. Po dymisji Kościńskiego premier Mateusz Morawiecki objął również funkcję ministra finansów.