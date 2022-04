Rząd doskonale sobie zdaje sprawę, że rozwój jest możliwy wtedy, kiedy jest możliwe skomunikowanie obywateli a przewóz towarów stoi na odpowiednim poziomie. Dobry stan dróg i dostępność komunikacyjna są kluczowymi czynnikami, które powodują, że ludzie są w stanie odważnie prowadzić swoją działalność niezależnie od tego, w którym regionie Polski ktoś mieszka i pracuje- powiedział szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Adamczyk o Via Carpatia i przekopie Mierzei

Podkreślił, że "polski rząd zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w infrastrukturę jest inwestowaniem w przyszłość każdego polskiego obywatela".

Dla nas nie ma Polski A i Polski B, Polska jest jedna - od A do Z. Równomiernie rozkładamy nasze inwestycje na terenie kraju, uzupełniamy braki w wyniku wieloletnich zaniedbań oraz nie szczędzimy środków, aby dostępność komunikacyjna każdego województwa i powiatu stale się poprawiała - wskazał minister Adamczyk.

Podkreślił, że "duża część Polaków przekonała się do takich inwestycji jak Via Carpatia, Rail Baltica czy przekop Mierzei Wiślanej, który jeszcze tak niedawno wzbudzał tyle emocji". A teraz wyobraźmy sobie próbę wpłynięcia na Zalew Wiślany przez cieśninę Połtawską.

Każdorazowe skorzystanie z cieśniny, każdorazowa próba wpłynięcia na Zalew Wiślany wiązała się z każdorazową zgodą strony rosyjskiej"- mówił Adamczyk.

Wskazał, że droga Via Carpatia oprócz aspektu komunikacyjnego ma też znaczenie obronne. Jest drogą wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i już za kilka lat będzie dostępna do Salonik. Zwrócimy uwagę, że dziś jest to niezmiernie ważna droga w perspektywie obronnej. To droga ważna nie tylko dla Polski ale o niej mówią Litwini, Łotysze, Słowacy, Węgrzy, Rumunii i Bułgarzy oraz Grecy- ocenił.

Mówił, że plan resortu infrastruktury to budowa 9 tysięcy kilometrów dróg ekspresowych. Resort realizuje także program stu obwodnic.

W każdym regionie przy drogach krajowych znajdują się miasta, przez które przebiega ruch ciężarowy, uciążliwy i niebezpieczny dla mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby samorządów w tym zakresie są znacznie większe. Dlatego ten program został uzupełniony o specjalny komponent czyli rządowy program budowy dróg lokalnych skierowany na inwestycje obwodnicowe na drogach wojewódzkich, na które kierowane jest do 3,5 mld zł rocznie - wskazał.

Dodał, że przebudowa dotyczy także kolei. Zmodernizowanych i przebudowanych zostało 650 dworców, stacji i przystanków kolejowych. Remonty prowadzono na 7 tysiącach km torów kolejowych a ruch kolejowy przywrócono na 750 kilometrach linii kolejowych.