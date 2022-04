Musimy zebrać informacje (...) musimy zebrać wszystkie szczegóły, by móc przeprowadzić prawdziwy proces w sprawie zbrodni wojennych. Ten człowiek jest brutalny i to, co się dzieje (na Ukrainie - PAP), jest oburzające. Myślę, że to zbrodnia wojenna - powiedział Biden po przylocie do Białego Domu ze swojej rezydencji w stanie Delaware.

Dodał, że zamierza nałożyć na Rosję kolejne sankcje.