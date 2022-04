Liczba nowych zakażeń przekroczyła już 13 tysięcy przypadków. Tymczasem - jak donosi Bloomberg - wykryto nową mutację wariantu Omikron pod Szanghajem. Jak twierdzą naukowcy, nowa wersja jest inna od wariantów, które do tej pory znaleziono w Chinach.

Walka z epidemią w Szanghaju

Tymczasem wicepremier Sun Chunlan przybyła do Szanghaju, by nadzorować tam walkę z epidemią. Wezwała władze do jak najszybszego opanowania epidemii - zwłaszcza, że 25 milionów mieszkańców miasta przebywa na jakiejś formie kwarantanny.