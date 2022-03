Anatolij Czubajs - jak donosi Bloomberg - nie jest już doradcą ds. klimatu Władimira Putina. Polityk złożył dymisję, w ramach protestu przeciw agresji na Ukrainę i od razu wyjechał z Rosji. To najwyższy rangą polityk, który zdecydował się na zerwanie z Kremlem po rozpoczęciu wojny.

Kim jest Anatolij Czubajs?

Anatolij Czubajs to były wicepremier i minister finansów w rządzie Jegora Gajdara oraz architekt rosyjskiej prywatyzacji z lat 90. To on zatrudnił Władimira Putina, dając mu pierwszy etat na Kremlu i początkowo wspierał go w przejęciu władzy w Rosji. Ten odwdzięczył się, wysyłając Czubajsa na najważniejsze stanowiska w państwowych koncernach, aż w końcu mianował go doradcą ds. klimatycznych.