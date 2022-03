Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, zaprosiliśmy dzisiaj na poranną wideokonferencję wszystkich prezydentów miast prezydenckich w Polsce. Ustaliliśmy tam wspólny model, sposób działania. I w ramach tego modelu ważna informacja: rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą podjąć pracę, chcą pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca - poinformował wiceszef MSWiA w sobotę na konferencji prasowej w KPRM.

System gotowy, ale...

System jest gotowy, ale musimy go przetestować. I gminy muszę się przygotować do wdrożenia ustawy. Dajemy sobie poniedziałek i wtorek - jako administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa - na wdrożenie tych rozwiązań. I od środy Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL w Polsce, będą mogli to zrobić - zaznaczył Szefernaker.

Zaapelował też, by nie wszyscy Ukraińcy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, udali się pierwszego dnia do urzędów. Szanowni państwo, otrzymacie pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego czy drugiego dnia do urzędów. Nie możemy zablokować funkcjonowania administracji w związku z tym - podkreślił wiceminister.

Wsparcie od samorządów

Szefernaker zwrócił tez uwagę, iż w związku z tym, "że jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, ważne dla funkcjonowania całej administracji państwowej, publicznej, przedstawiciele, także pracownicy urzędów administracji centralnej wesprą samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji".

Jestem po rozmowach z panem prezydentem Warszawy, z prezydentem Krakowa. Myślę, że w Warszawie to przynajmniej 100 pracowników administracji centralnej wesprze od środy pracowników samorządów w tych czynnościach (...) Jeżeli chodzi o Kraków to będzie przynajmniej 30 pracowników - dodał wiceszef MSWiA.