Według Andersson "stan bezpieczeństwa uległ w ostatnim czasie pogorszeniu, a sytuację jeszcze bardziej zaostrzył atak Rosji na Ukrainę".

Szwecja inwestuje w obronność

Podniesienie budżetu szwedzkiego wojska do 2 proc. PKB oznacza roczny wydatek na poziomie 108 mld koron (ok. 10 mld euro). W tym roku na obronność przeznaczono 66 mld koron. Ten ogromny wzrost można porównać jedynie do nakładów na zbrojenia w latach 50. - podkreśliła Anderson.

Inwestycje w obronność oznaczać będą m.in. wzrost liczby osób powoływanych do odbycia służby wojskowej w ramach powszechnego poboru. Obowiązek ten zniesiony w 2010 roku został przywrócony w 2017 roku.

Wcześniej szwedzki Riksdag (parlament) zdecydował o zwiększeniu nakładów na obronność do 91 mld koron w 2025 roku.