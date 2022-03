Lider PO apelował w czwartek, by opozycja nie uprawiała krytyki dla krytyki, ale zabierała też głos, gdy widać, że "coś może skręcić w złą stronę".

Dla przykładu, kiedy pojawiła się ta informacja o tym, że mamy udostępnić samoloty i lotniska i wzbudziło to duży niepokój wśród polskiej opinii publicznej, taką niepewność o co chodzi, czy Polska przystępuje do wojny, czy nie. Po rozmowie sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga z prezydentem Dudą nastąpiło jakby wyhamowanie tego projektu, prezydent Duda zdementował - powiedział Tusk. Widać wyraźnie po tej sytuacji, podaję ją jako przykład, że nie stać nas na najmniejszy błąd i ta współpraca, i ta jedność jest potrzebna nie tylko po to, żebyśmy się nie kłócili, ale żebyśmy razem wypracowywali najlepsze rozwiązania - dodał.

Müller i Żaryn komentują słowa Tuska

Do Tuska po jego wystąpieniu zwrócił się rzecznik rządu. "Sz.P. Donaldzie Tusku, dziękuję za gotowość do wspierania działań państwowych. Proszę jednak o odpowiedzialność. Powtarza Pan manipulacje o samolotach MIG i lotniskach. Powielają je konta, które wcześniej walczyły ze szczepieniami i sprzyjały Rosji. Proszę o sprostowanie" - napisał na Twitterze Müller opatrując swój wpis hasztagiem #StopFakeNews.

Również rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn napisał na Twitterze, że "Donald Tusk powiela zdementowane i nieprawdziwe tezy, które obecnie kolportuje rosyjska propaganda w działaniach przeciwko Polsce". "To wysoce nieodpowiedzialne i szkodliwe" - zaznaczył.