Przejazd pociągami Polregio ma być bezpłatny dla obywateli Ukrainy na terenie całego kraju - poinformowała spółka w informacji prasowej. Jak dodano, przewoźnik jest w trakcie szczegółowych ustaleń z Urzędami Marszałkowskimi, na których zlecenie realizuje przewozy.

Polregio jest również przygotowane do przekazania zmodyfikowanych wagonów typu 120A, by pomóc ludziom ewakuowanym od granic z Ukrainą, w tym osobom chorym z koniecznością przejazdu w pozycji leżącej - przekazano.

Ponadto, spółka jest przygotowana do uruchomienia składów wahadłowych na trasie z Dorohuska do Lublina oraz z Przemyśla/Medyki do Krakowa, jeśli zapadnie taka decyzja na poziomie upoważnionego ministerstwa.

W porozumieniu z Marszałkami Województw uruchamiamy dla obywatelek i obywateli Ukrainy dodatkowe darmowe pociągi, by mogli bezpiecznie przemieścić się z terenów dotkniętych wojną - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Polregio Artur Martyniuk.

Jak podkreśliła spółka "z punktu widzenia obywateli Ukrainy wydłużenie połączenia na odcinku Medyka-Przemyśl jest kluczowe, aby ułatwić przemieszczanie się uchodźcom zaraz po przekroczeniu granicy z Polską".

Za darmo w Warszawie

Decyzję o darmowej komunikacji dla obywateli Ukrainy podjęły też władze Warszawy.

Sobota jest trzecim dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainie.