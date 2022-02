"O sprzedaży tych mieszkań dowiedziałem się z mediów" – powiedział jako świadek Maciej L., który w 2007 r. był zastępcą prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, odpowiedzialnym za sprawy komunalne.

Wyjaśnił, że pełniąc funkcję zastępcy prezydenta Gdańska zainicjował proces zamiany z deweloperami nieruchomości gruntowych należących do miasta na lokalne mieszkalne.

Chodziło o w miarę szybkie pozyskiwanie mieszkań na cele komunalne. Wcześniej zyski ze sprzedaży gruntów miejskich trafiały do budżetu miasta i było już trudniej uzyskać pieniądze na gospodarkę komunalną. Dzięki pozyskiwaniu lokali mieszkalnych w oparciu o zamianę nieruchomości gruntowych można było obejść budżet miasta. W ciągu dwóch kadencji trafiło w ten sposób do zasobu komunalnego w Gdańsku ok. 2 tysięcy lokali – dodał Maciej L.

Zakup mieszkań

Sprawa przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe dotyczy zakupu w 2005 r. w atrakcyjnej cenie przez Pawła i Magdalenę Adamowiczów (Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska zamordowany w styczniu 2019 r. - PAP) dwóch mieszkań, a przez Janinę A. jednego, na nadmorskim osiedlu Neptun Park w Gdańsku-Jelitkowie.

Według prokuratury, różnica między rynkową ceną trzech apartamentów, a zapłaconą przez prezydenta Gdańska i jego rodzinę wynosiła ok. 350 tys. zł. Samorządowiec tłumaczył wówczas, że niższa cena za mieszkania wynikała z terminu zawarcia umowy, jeszcze przed budową budynku, oraz nabycia naraz trzech lokali.

Na ławie oskarżonych, oprócz Janiny A. zasiada jeszcze dwóch mężczyzn: Jacek K. współwłaściciel firmy pośredniczącej w sprzedaży mieszkań dewelopera "Pomeranka" na osiedlu Neptun Park oraz dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku Tomasz L.

Pierwotnie akt oskarżenia już po rozpoczęciu procesu obejmował też b. prezesa "Pomeranki" Waldemara K., który zmarł i jego sprawa została umorzona.

Składanie fałszywych zeznań

Matce europosłanki Koalicji Europejskiej prokuratura zarzuciła składanie fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz w postępowaniu karnym. Według śledczych, Janina A. podczas przesłuchania jako świadek złożyła fałszywe zeznania dotyczące posiadania przez dziadka europosłanki setek tysięcy złotych oszczędności, które miały zostać przekazane Pawłowi i Magdalenie Adamowicz jako darowizna. Prokuratura wskazała, że dziadek eurodeputowanej nie dysponował znacznym majątkiem.

Biznesmenowi prokuratura zarzuca przestępstwo korupcyjne. Według śledczych, podłożem działań Jacka K. było "dążenie do zapewniania sobie przychylności w postępowaniu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", który zakładał niekorzystne dla inwestora rozwiązania urbanistyczne.

Tomasz L. został oskarżony o "przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". W 2008 r. budowniczy Neptun Park wygrał miejski konkurs i w ramach programu "Mieszkania za grunt" w zamian za graniczącą z osiedlem działkę o powierzchni 19 tys. metrów kwadratowych miał przekazać miastu 115 mieszkań.

Według prokuratury, oskarżony urzędnik najpierw nie naliczył deweloperowi kary umownej i zgodził się na przesunięcie terminu realizacji umowy o miesiąc, a później zaakceptował fakt, że 47 nowo zbudowanych lokali i - więcej niż drugie tyle - zakupionych przez dewelopera pod tę transakcję na rynku wtórnym, przekazywanych było stopniowo w kolejnych miesiącach. Prokuratura twierdzi, że należne kary umowne dla dewelopera z tytułu nie wydania lokali mieszkalnych w uzgodnionym terminie wyniosły 1,3 mln zł, a kwotę 10 mln zł powinien zapłacić z tytułu nie zawarcia umowy zamiany w wyznaczonym terminie.