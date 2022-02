W oświadczeniu wydanym w nocy z niedzieli na poniedziałek Pałac Elizejski poinformował, że Macron wysłał do obu przywódców projekt szczytu dotyczącego „bezpieczeństwa i strategicznej stabilności w Europie”.

Prezydenci Biden i Putin zaakceptowali zasadę takiego szczytu, napisał Pałac Elizejski, i dodał, że takie spotkanie byłoby niemożliwe, gdyby Rosja najechała Ukrainę.

Oświadczenie Pałacu Elizejskiego zostało wydane po serii rozmów telefonicznych między Macronem a przywódcami po obu stronach Atlantyku i pojawiło się po tygodniu wzmożonych napięć wywołanych przez Rosję koncentrującą jednostki wojskowe na granicy z Ukrainą.

Rosja przedłużyła manewry wojskowe

Napięcie wzrosło, gdy białoruskie ministerstwo obrony ogłosiło, że Rosja przedłuży ćwiczenia wojskowe na Białorusi, które mają się zakończyć w niedzielę.

Zdjęcia satelitarne pokazują nowe rozmieszczenia rosyjskich sił pancernych i wojsk w pobliżu Ukrainy.

Biały Dom powiedział, że Biden odwołał podróż do Delaware i pozostał w Waszyngtonie po dwugodzinnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Amerykańska firma Maxar zajmująca się obrazami satelitarnymi poinformowała o wielu nowych rozmieszczeniach rosyjskich jednostek wojskowych w lasach, na farmach i na terenach przemysłowych zaledwie 15 km od granicy z Ukrainą – coś, co jak powiedział Maxar, stanowi zmianę w stosunku do tego, co zaobserwowano w ostatnich tygodniach.

Do niedawna większość jednostek znajdowała się głównie w istniejących garnizonach wojskowych i obszarach szkoleniowych lub w ich pobliżu – stwierdziła firma.

Blinken powiedział CNN, że „wszystko, co widzimy, sugeruje, że jest to śmiertelnie poważne”, dodając, że Zachód jest przygotowany na inwazję Moskwy.