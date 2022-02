Donald Tusk, który przewodniczy pierwszemu w tym roku spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP) napisał w poniedziałek na Twitterze, że prowokacyjne działania Rosji to nie tylko terytorialny spór z sąsiadami, to dążenie do zniszczenia i demobilizacji Zachodu, UE i NATO.

"Nasi przyjaciele na Ukrainie i Białorusi potrzebują teraz, bardziej niż kiedykolwiek, naszej solidarności i wsparcia. Potrzebujemy ścisłej współpracy transatlantyckiej i jeszcze pełniejszej współpracy między europejskimi demokratami wobec tego zagrożenia. Musimy wspierać Ukrainę nie tylko dlatego, że jest to nasz moralny obowiązek, ale dlatego, że leży to w wyraźnym interesie Europy" - napisał. Reklama "Rosja atakuje Zachód od wewnątrz" Tusk podkreślił, że "musimy być gotowi do obrony naszych wartości przed wewnętrznym sabotażem politycznym. Rosja atakuje Zachód od wewnątrz, wykorzystując (...) egoistyczne, krótkowzroczne interesy gospodarcze, takie jak Nord Stream 2 oraz ciągłą zależność Europy od dostaw rosyjskiego gazu". Reklama Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej zwrócił uwagę, że jest "to historyczny czas testowania EPP. Tak ważna jest więc wspólna reakcja, determinacja, odwaga i wyobraźnia strategiczna. Mamy wystarczający potencjał, aby obronić siebie, naszych przyjaciół i naszą przyszłość. Jesteśmy wspólnotą, która może wyjść z tego kryzysu zwycięsko". Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję