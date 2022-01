Po pierwsze ucieczka na ryczałt może powodować, że wpływy z PIT nie będą tak wysokie, jak oczekiwali analitycy MF. Po drugie – i to podnoszą samorządy – dla nich oznacza to jeszcze większy potencjalny ubytek w budżetach, ponieważ nie mają udziałów we wpływach z ryczałtu. W efekcie - jak alarmują -to kolejna cegiełka dołożona do zmiany struktury finansów lokalnych. Bowiem coraz bardziej samorządy muszą polegać nie na dochodach własnych (a takimi są np. wpływy z PIT), lecz subwencjach i dotacjach od rządu. Nawet jeśli więc rząd zapewnia, że samorządy nie stracą na Polskim Ładzie, to – zdaniem włodarzy – system staje się coraz bardziej klientelistyczny.