Zdaniem europosła PiS "to nie jest tak, że krasnoludki i sierotka Marysia za to odpowiadają".

Reklama

Powołanie Sobonia cenne?

- Wiadomo, że lepiej, żeby nie było powodów do korekt, ale są koniecznie, a jeżeli już są korekty, to dobrze, że są szybko. Na pewno warto wyjaśnić, kto za to odpowiada w Ministerstwie Finansów. (...) Ministerstwo Finansów w sensie merytorycznym to przygotowywało - zauważył Ryszard Czarnecki.

- Myślę, że ta decyzja, że mamy nowego wiceministra finansów, pana Artura Sobonia, pokazuje, że premier uznał, iż należy ten resort wzmocnić - dodał polityk PiS.