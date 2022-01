We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli jego kancelarii i rządu; dotyczyło sytuacji w regionie, współpracy sojuszniczej i bezpieczeństwa Ukrainy. Uczestniczyli w nim, oprócz Solocha, także szef MSZ Zbigniew Rau, minister obrony Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Soloch powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że były to kolejne w ostatnich dniach konsultacje prezydenta z przedstawicielami rządu na temat bezpieczeństwa regionu, współpracy z NATO i UE oraz wsparcia Ukrainy. Podkreślił, że jego tematem były "relacje z Rosją, sytuacja wokół Ukrainy, wypracowanie wspólnego przekazu ze strony przedstawicieli władz polskich wobec sojuszników a także partnerów ukraińskich i wobec Rosji".

Zaznaczył, że prezydentowi zależało na "dokonaniu przeglądu tego, co miało miejsce tydzień temu" - czyli rozmów w trzech formatach, w tym w ramach OBWE, w której Polska w tym roku sprawuje przewodnictwo. Dodał, że podczas spotkania ministrowie zdali relacje ze swoich ostatnich rozmów, m.in. szefa MSZ z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem i szefa MON z przedstawicielami Pentagonu, a także z działania służb.

Chodziło o to, by zebrać te informacje, i wypracować wspólne rekomendacje dotyczące dalszych działań - stwierdził Soloch. Podkreślił, że obecnie mamy do czynienia, jeśli chodzi o rozmowy z Rosją z "rodzajem interwału", jako, że "Rosjanie nie złożyli deklaracji jeśli chodzi o uczestnictwo w dalszych rozmowach ze strona zachodnią".

Inwazja Rosji na Ukrainę?

Pytany, jak ocenia możliwość inwazji Rosji na Ukrainę, stwierdził, że "każdy scenariusz jest możliwy".

Soloch mówił także o zaplanowanych na czwartek i piątek w Wiśle rozmowach polskiego prezydenta z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Stwierdził, że prezydent Duda będzie "rozmawiał o perspektywie ukraińskiej" obecnej sytuacji, która - jak zauważył - może ulec zmianie "z dnia na dzień".

Przedmiotem rozmów będą kwestie bieżące, również ewentualnej pomocy, wsparcia udzielanego Ukrainie, również oceny ze strony ukraińskiej bieżącej sytuacji - powiedział.