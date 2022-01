Zamiast nauki, strategia polskiego rządu w walce z pandemią polega na stosowaniu się do guseł i zabobonów. Kiedy mamy do czynienia z pandemią, to trzeba słuchać wyłącznie ekspertów. Politycy wtedy się nie liczą. Politycy są po to, by wykonywać zalecenia wybitnych ekspertów i lekarzy. Dziwię się, że pan Morawiecki tego nie czyni – ocenił Leszek Miller.

Reklama

Europoseł był pytany, czy Adam Niedzielski powinien podać się do dymisji.

Jeśli minister zdrowia nie może wymóc na swoim rządzie, by została zdymisjonowana pani, która zajmuje ważną funkcję w systemie edukacji, a jednocześnie opowiada bredni, to jaką on ma pozycję? Tzn., że on nie może nic – powiedział. Nie powinien czekać na zdymisjonowanie, tylko powinien sam podać się do dymisji - dodał.

Miller ostro o sytuacji w PiS

Wydaje się, że PiS chwieje się na ostatniej glinianej nodze, która w dodatku rozkrusza się pod ciężarem afer, defraudacji, niezwykłej bezczelności i arogancji – mówił Miller.

Polityk był również pytany o senacką komisję ws. Pegasusa.

Potrzebna jest, by nie dopuścić do ukrycia tej sprawy pod dywan. Sprawa budzi szereg pytań – mówił były premier