W piątek podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Radą Medyczną 13 z 17 członków złożyło rezygnację.

To było - jest nadal - ciało doradcze. Rząd przed podjęciem decyzji konsultował się z rozmaitymi środowiskami. Decyzje zawsze musiały być wypadkową bardzo różnych zjawisk, wskazań, wydarzeń. Część członków Rady Medycznej uznała, że ta formuła się wyczerpała. Przyjmujemy to do wiadomości - powiedział w TVN24 Radosław Fogiel.

Minister zdrowia został obarczony zadaniem stworzenia nowego formatu, w którym będzie można korzystać z rady doświadczonych lekarzy - mówił polityk.

Dymisja Niedzielskiego?

Fogiel był pytany o dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Dopóki misja któregokolwiek ministrów się nie skończy i nie postanowi o tym premier, to każdy będzie pełnił swoją funkcję - stwierdził wicerzecznik PiS.

Nie jestem wróżbitą Radosławem, by powiedzieć, czy kiedykolwiek nie będzie jakiejkolwiek dymisji. Nie ma takich planów, pan minister Niedzielski pracuje - mówił.