Na koniec 2020 r. przeciwkozaszczepionych było 170 tys. dzieci w wieku 5–11 lat, co przy ogólnej liczbie osób w tym wieku dochodzącej do 2,6 mln nie było zadowalającym wynikiem. Po Nowym Roku akcja zaczęła nabierać tempa. 4 stycznia liczba zaszczepionych dzieci w najmłodszej grupie zwiększyła się już bowiem do 177,3 tys., tydzień później wyniosła 286 tys., a dziś sięga 310 tys. Rośnie też liczba zaszczepionych wśród młodzieży w wieku 12–17 lat. Środowe dane resortu zdrowia mówią o 895 tys. To oznacza wzrost w ciągu dwóch ostatnich dni o 27 tys.