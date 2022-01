To rozbiór i rozparcelowanie bardzo dobrze funkcjonującej firmy - tak Paweł Olechnowicz skomentował na antenie Radia ZET plan sprzedaży części stacji koncernom Saudi Aramco i MOL. Jego zdaniem, to kłóci się z polityką rządu. Mówi się, że następuje repolonizacja firm, czego dokonano w stosunku do banków. A tu jest depolonizacja - wyprzedaż majątku dobrej firmy, dobrze funkcjonującej na rynku, dla innych firm zagranicznych. Takich zabiegów zwykle dokonuje się w stosunku do przedsiębiorstw, które słabo funkcjonują, wymagają jakiegoś partnera, który znajdzie sposób na podźwignięcie firmy z kłopotów. A przecież Lotos radził sobie świetnie - stwierdził.

"To początek końca marki Lotos"

Zdaniem Olechnowicza, to początek końca marki Lotos, a jego, wieloletniego byłego szefa koncernu, taka decyzja boli.