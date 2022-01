Jacek Sasin mówił podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono umowy Orlenu z węgierskim MOL i saudyjskim Saudi Aramco, że plany fuzji Orlenu z Lotosem były pomysłem Lecha Kaczyńskiego. Dopiero jednak za rządów PiS i prezesury Daniela Obajtka udało się tę "historyczną fuzję" pchnąć naprzód. Jego zdaniem, w ten sposób powstanie koncern, który będzie mógł konkurować z największymi na rynkach europejskich, a orzeł Orlenu stanie się rozpoznawalny.

Umowa Orlenu z Aramco i MOL

Koncern poinformował w środę, że Saudi Aramco kupi udziały w rafinerii Lotosu, MOL 417 stacji Lotosu, a Unimot - bazy paliw. Cena w przedwstępnej umowie za udziały w Lotos Asfalt, jaką ma zapłacić Aramco, ustalona na ok. 1,15 mld zł. PKN Orlen podał też, że kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Cena, jaką PKN Orlen ma zapłacić za 144 stacje na Węgrzech i 41 stacji na Słowacji, to ok. 229 mln euro.