Omikron. "Szacuje się, że ponad połowa ludności Europy będzie zakażona wariantem koronawirusa Omikron w sześć do ośmiu kolejnych tygodni" - poinformował we wtorek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge.

Na Starym Kontynencie w pierwszym tygodniu 2022 roku zarejestrowano ponad 7 mln nowych przypadków Covid-19 - powiedział Kluge na konferencji prasowej w Genewie. W porównaniu z danymi sprzed dwóch tygodni, stanowi to ponad dwukrotny wzrost nowej liczby infekcji - dodał. Jak przewiduje instytut oceny zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle (IMHE), w tym tempie ponad 50 proc. populacji regionu (Europy) będzie zakażone Omikronem w następne sześć do ośmiu tygodni - oświadczył dyrektor Kluge. Omikron zalewa Europę Fala infekcji Omikronem już "wystawia na próbę systemy ochrony zdrowia (...) w wielu państwach, gdzie wariant błyskawicznie się rozpowszechnił. (Omikron) może również doprowadzić do przeciążenia tych systemów w wielu innych krajach" - podkreślił ekspert. Kluge zwrócił też uwagę, że nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się szybciej niż jakikolwiek poprzedni. Wezwał wszystkie europejskie państwa, by wprowadziły obowiązek noszenia masek w przestrzeniach zamkniętych, a także by nadać priorytet kampaniom szczepionkowym, w tym dawkom przypominającym. Dotyczy to zwłaszcza ludzi o podwyższonym ryzyku zachorowania, czyli osób starszych i pracowników służby zdrowia. Olga Papiernik