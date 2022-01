Początek końca czy nowej katastrofy ? Część naukowców uważa, że obecnyto zapowiedź wyjścia z dwuletniej pandemii i przejście do mniej niebezpiecznej fazy, w której społeczeństwa żyją z wirusem. Przeciwnicy tej tezy nazywają to myśleniem życzeniowym. Na razie jednak większość Europy, nie czekając na to, które prognozy się sprawdzą, broni się przedi wprowadza obostrzenia.