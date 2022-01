Jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie można odnieść wrażenie, że mafia polityczna przejęła rządy w naszym kraju. Tak to wygląda. Mamy bossa, który jednoosobowo rządzi tym wszystkim - stwierdził polityk lewicy w TVN24.

Pegasus

Robert Biedroń był pytany o inwigilację. Jarosław Kaczyński potwierdził, że polski rząd kupił program Pegasus.

Danie Pegasusa w ręce Kaczyńskiego i Kamińskiego musiało się tak skończyć. Skończyło się tak, jak kończą się inne tego typu sytuacje w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, czyli kompletną katastrofą i niedemokratycznymi działaniami - powiedział.

To, co zrobił Kaczyński i podlegli mu ministrowie, bo przecież to Kaczyński na pewno maczał w tym palce, jest nielegalne. Powinni za to ponieść odpowiedzialność. Boję się, że tej odpowiedzialności nie poniosą w najbliższym czasie - przyznał Biedroń w TVN24.