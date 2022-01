Od dziś można składać wnios ki o dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Przyznawaniem pomocy finansowej zajmują się gminy, które otrzymują wiele pytań od osób zainteresowanych jej uzyskaniem i złożeniem wniosku. Jednocześnie zwracają uwagę, że niektóre przepisy ustawy są nieprecyzyjne i budzą wątpliwości co do ich stosowania w praktyce.

Do tych najbardziej niejasnych należy art. 2 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1), który reguluje kwestie terminów składania wniosków i powiązanego z tym sposobu wypłaty dodatku. Zgodnie z nim świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacane w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia br. Jednak gdy ktoś złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów, będzie on wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.