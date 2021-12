Zgodnie z nowym zarządzeniem z 30 grudnia, opublikowanym w Monitorze Polskim, w składzie Komitetu Ekonomicznego RM nie ma Prezesa Rady Ministrów. Wiceprzewodniczącym jest natomiast Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Reklama

Pozostali członkowie komitetu to Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Minister do Spraw Unii Europejskiej, Minister Finansów, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Infrastruktury, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Rozwoju i Technologii, przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w KPRM, oraz Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Polityczne przepychanki

Komitet był mało aktywny. Stworzone zostało zmieniające go zarządzenie, bliźniaczo podobne do zarządzenia powołującego komitet do spraw bezpieczeństwa narodowego, którym kieruje prezes Jarosław Kaczyński - powiedział Radiu ZET polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Według informatorów Radia ZET polityczne przepychanki o zmiany w KERM trwały w rządzie przez cały grudzień. Premier Mateusz Morawiecki trzymał na biurku niepodpisane zarządzenie przez kilka dni. Zdecydował się je podpisać w Sylwestra.

Nowy skład

Według wcześniej obowiązującego zarządzenia, przewodniczącym Komitetu był Prezes Rady Ministrów; a jedynym wiceprzewodniczącym - szef Stałego Komitetu RM. Minister aktywów był jedynie członkiem komitetu.

W nowym składzie Komitetu Ekonomicznego nie ma wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zabrakło też ministrów: Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Cyfryzacji oraz Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - ministerstwa te zostały zlikwidowane bądź przekształcone.

Zgodnie z zarządzeniem Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy zapewnienie m.in. zapewnienie koordynacji, działań oraz decyzji w sprawach dotyczących gospodarki, finansów publicznych, rozwoju kraju lub w sprawach o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie.(