Tak młodzi ludzie postrzegają dziś Kościół, że księża są zakłamani, dwulicowi, prowadzą podwójne życie. Zaprzeczają temu, co jest najbardziej atrakcyjne w Kościele. Dla młodych ludzi ważna jest wolność, sprawiedliwość, prawda i niezależność - podkreślił dominikanin w Radiu ZET.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy

Jak przeżyję ten pusty talerz na stole wigilijnym, w kontekście uchodźców na granicy z Białorusią? Próbujemy szukać utopii w świętach, aby nie było tam nic, co smutne i bolesne, to fałsz. Trzeba zyskać nowe myślenie i podejście do pewnych spraw. Nie możemy wyrzucać pewnych rzeczy z pola widzenia podczas świąt. Trzeba tak spędzić Boże Narodzenie, aby zrodzić w sobie więcej odwagi do sprzeciwu wobec polityki rządu w sprawie uchodźców na granicy - podkreślił o. Paweł Gużyński.

Jesteśmy zbyt egoistyczni w swojej polityce i cierpią na tym inni ludzie. Ktoś ucieka przed bombami, czy tragiczną sytuacją ekonomiczną. Podczas II wojny też uciekaliśmy do innych krajów i nas przyjmowano. To dlaczego nie robimy tego teraz innym? - dopytuje dominikanin w Radiu ZET.