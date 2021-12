Konferencja odbyła się w moskiewskim Maneżu, budynku w centrum Moskwy, niedaleko Kremla. Wszyscy uczestnicy mają na twarzach maseczki, krzesła ustawione były w sporych odległościach od siebie. Konferencja trwała niemal cztery godziny.

Władimir Putin pytany był m. in o możliwość rozszerzenia NATO na wschód, czyli propozycję, które Rosja próbuje przeforsować. Putin odrzekł, że Rosja jest gotowa do dalszych rozmów na ten temat, również na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). - Meksyk nie wspomina, czyja była kiedyś Kalifornia i Teksas, a o Krymie wspominacie. Oszukali nas, że nie będzie rozszerzenia NATO, a było pięć fal. W Rumunii i Polsce pojawiają się systemy wojskowe. To wy powinniście dać gwarancje. Natychmiast. My nikomu nie grozimy - powiedział. W odpowiedzi na pytanie telewizji Sky News, czy może zagwarantować, że Rosja nie napadnie na Ukrainę, Putin odpowiedział, że działania jego kraju "zależą od bezwarunkowego zagwarantowania bezpieczeństwa Rosji dziś i w przyszłości".

"Chcą z nas zrobić stronę konfliktu"

W sprawie przyszłości Donbasu Putin odrzekł, że "w przyszłości trzeba zmienić konstytucję Ukrainy i dać autonomię Donbasowi". Dodał, że pytania o strzelanie do własnych obywateli należałoby zadać władzom Ukrainy. - Zapytajcie reżim rządzący Ukrainą, jak może oddawać rozkazy strzelania na Donbasie do swoich obywateli, skoro ich za takich uznają - mówił Putin. Dodał, że przyszłość Donbasu "powinna zależeć od jego mieszkańców". - Nasza rola w tym, by być pośrednikiem, a chcą z nas zrobić stronę konfliktu - odrzekł.

Dodał, że napięcia z Ukrainą rozpoczęły się w 2014 roku. - Część historycznie rosyjskich ziem znalazła się po 1991 w innych państwach, zwłaszcza na Ukrainie, ale pogodziliśmy się z tym - dowodził. - Pracowaliśmy nawet z Juszczenką i Tymoszenko. Ale w 2014 nastąpił krwawy zamach stanu - orzekł, przywołując tzw. rewolucję godności po zawieszeniu przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza prac nad wdrożeniem umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.

W odpowiedzi na pytania o integrację z Białorusią, prezydent Rosji odparł, że przedmiotem rozmów są teraz przepisy podatkowe i celne, które trzeba "zharmonizować". Jak dodał, Rosja i Białoruś "długo uzgadniała" stanowiska, a Alaksandr Ryhorawicz (Łukaszenka) to "niełatwy negocjator".

Putin pytany był też o tortury w aresztach i koloniach karnych. - Niestety to problem nie tylko Rosji - odrzekł, wskazując, by zwrócić uwagę na "to, co dzieje się w innych krajach, we Francji, w USA".

W odpowiedzi na pytanie dotyczące oskarżeń o wywołanie kryzysu gazowego, Putin powiedział, że Gazprom dostarcza "tyle, ile wynika z umów, a nawet więcej". Wzrost cen - dowodził - "to wina Amerykanów i złej pogody".

Putin mówił też o Chinach, że z Xi Jinpingiem (prezydentem Chin) "traktujemy się jak przyjaciele. - Chiny to wielki kraj, najważniejszy partner handlowy, szybko się rozwijają - mówił Władimir Putin. Jak dodał: "powie krótko, Rosji i Chin nie da się skonfliktować".