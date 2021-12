W ubiegłym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbyły się w jednym terminie i trwały od 4 do 17 stycznia 2021 r. PAP zapytała resort edukacji i nauki, czy planuje podobne rozwiązanie w tym roku.

Nie planujemy zmiany terminu ferii zimowych - przekazało MEiN.

Ferie zimowe 2022

Oznacza to, że dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego; od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego; od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące zeszłorocznych ferii miało na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w kolejnych kilkunastu tygodniach. Miało znacząco wpłynąć na spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19.