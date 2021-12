Sytuacja epidemiologiczna jest krytyczna (…) Nasz system służby zdrowia jest już w kryzysie (…) Hospitalizacje i przyjęcia na oddziały intensywnej opieki medycznej rosną - powiedział podczas konferencji prasowej w poniedziałek po południu minister zdrowia Quebeku Christian Dubé. Poinformował też, że liczba nowych zakażeń podwaja się każdego dnia. W godzinach bezpośrednio poprzedzających konferencję prasową ministra dane z prowincji Quebec wskazywały na 4571 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Reklama

Nowe obostrzenia

Nowe restrykcje weszły w życie w poniedziałek o godz. 17 czasu lokalnego (godz. 23 w Warszawie). Zaledwie w miniony czwartek rząd prowincji Quebec ogłosił powrót do ograniczeń, które zaczęły ponownie obowiązywać właśnie w poniedziałek. Dotyczyły one m.in. dopuszczalnej liczby osób w sklepach, obowiązku noszenia maseczek przez uczniów i dopuszczalnej liczebności prywatnych spotkań.

Od poniedziałkowego popołudnia praca z domu jest obowiązkowym ograniczeniem. Zamknięte zostały bary i kasyna. Restauracje mogą pozostać otwarte, ale poza ograniczeniami dotyczącymi liczby gości wprowadzono nakaz zamykania restauracji nie później niż o godz. 22, a otwierania – nie wcześniej niż o 5 rano. Rząd prowincji nakazał także zamknięcie kin, teatrów, lokali rozrywkowych, a także parków rozrywki, centrów rekreacji, basenów, sal bilardowych i innych gier, siłowni i fitness klubów. Zamknięte zostały też spa oraz sauny.

Szkoły podstawowe i średnie od wtorku nie będą czynne, budynki będą otwierane tylko wówczas, gdy mieszczą się w nich przedszkola, prowadzone są szczepienia uczniów lub rozdawane pakiety do testów covidowych. Przedszkola i żłobki poza budynkami szkół również pozostają otwarte. Lekcje w szkołach rozpoczną się po feriach - 10 stycznia, a jeśli przewidywany był wcześniejszy powrót lekcji, to będą musiały one być prowadzone zdalnie.

Dubé poinformował też, że od poniedziałku testy indywidualnego użytku do sprawdzenia czy jest się zakażonym są dystrybuowane w ok. 2 tys. aptek na terenie Quebeku. Dodał też, że nowe restrykcje mogą zostać ogłoszone w najbliższych dniach.

Reklama

W największej prowincji Kanady, Ontario, w nocy z soboty na niedzielę zaczęły obowiązywać ograniczenia dotyczące m.in. wielkości prywatnych spotkań w zamkniętych przestrzeniach. Limit obniżono z 25 do 10 osób. W plenerze może się spotkać jednorazowo 25 osób. Ograniczona została o połowę liczba klientów w restauracjach, centrach handlowych, sklepach, aptekach, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, siłowniach i fitness klubach, klubach żeglarskich i klubach ze striptizem. W restauracjach przy jednym stole nie może siedzieć więcej niż 10 osób, sprzedaż alkoholu musi się kończyć o godz. 22, a restauracje i bary muszą być zamykane o godz. 23. W klubach sportowych, teatrach i salach koncertowych nie będzie można sprzedawać żywności i napojów. Ograniczenia nie dotyczą świątyń i miejsc kultu, domów weselnych i pogrzebowych. Od poniedziałku dawka przypominająca szczepionki przeciwko Covid-19 jest w Ontario dostępna dla wszystkich od 18-go roku życia.

Od poniedziałku, zgodnie z piątkowymi zapowiedziami, restrykcje powróciły częściowo w Kolumbii Brytyjskiej i Manitobie.

Koronawirus w Kanadzie

W minionym tygodniu w Kanadzie odnotowano 39 216 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza wzrost o 55 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem – podał publiczny nadawca CBC na swojej aktualizowanej na bieżąco stronie. Ponad 80,5 proc. Kanadyjczyków od 5 roku życia jest w pełni zaszczepionych, a ponad 86,5 proc. otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki – podaje portal Covid19tracker.ca.

Problemy z zachorowaniami dotyczą też kanadyjskich ministrów i burmistrzów. W poniedziałek federalna minister spraw zagranicznych Melanie Joly poinformowała na Twitterze, że jej test na Covid-19 dał wynik dodatni. Dodała, że nadal pracuje, ale izolując się. Publiczny nadawca CBC podał zaś, że nie izoluje się żaden inny członek gabinetu, ponieważ po raz ostatni Joly spotykała się z kolegami bezpośrednio ponad tydzień temu.

Również w poniedziałek o dodatnim wyniku testu informował minister lasów Quebec Pierre Dufour. W minionym tygodniu o zarażeniu Covid-19 powiadomił minister edukacji Quebec Jean-François Roberge.

W sobotę pojawiła się informacja o pozytywnym wyniku testu burmistrz Montrealu Valerie Plante oraz burmistrza stolicy kraju Ottawy Jima Watsona. Oboje kontynuują wypełnianie obowiązków, ale wirtualnie.