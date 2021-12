Członek Rady Medycznej przy premierze nie krył oburzenia słowami celebrytów m.in. Edyty Górniak, którzy zniechęcają ludzi do szczepień.

Bioterroryzm

Były czasy jaskiniowe, wtedy jak ktoś wolał polować za pomocą niezaostrzonego na końcu patyka, to po prostu szedł do innej jaskini i to nikomu nie szkodziło. Natomiast teraz przeczenie postępowi i działania zniechęcające do szczepień powodują zwiększenie liczby ofiar śmiertelnych. To jest po prostu przestępstwo, bioterroryzm - komentował w TOK FM dr Szułdrzyński.

Wypowiadają się na ten temat osoby, które nie mają żadnego przygotowania. To taka nauka na poziomie TikTokowym - dodał ekspert.