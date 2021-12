Sytuacja epidemiczna zmusza nas do tego, abyśmy dokonali pewnych zmian jeśli chodzi o zasady epidemiczne i pewne obostrzenia, które do tej pory obowiązują - oświadczył Kraska.

Reklama

Wskazał, że od 15 grudnia obniżone zostają limity do 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. Zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - zaznaczył.

Mniej osób w kinach czy teatrach

Dodał, że także od 15 grudnia zostają obniżone limity do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Tak samo jak poprzednio zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - mówił.

Kraska dodał, że dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.

Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia br. i 1 stycznia 2022 ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane - poinformował Kraska.